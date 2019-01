Mãe matou recém-nascido porque ele tinha HIV

Após três semanas de investigação, uma mulher de 25 anos foi presa pela Polícia Civil de Itaquiraí, após matar o próprio filho recém-nascido em um açude localizado no Assentamento Aliança.

Ela afogou a criança no último dia 17 de dezembro, mas só agora foi localizada pela polícia. De acordo com o delegado Edson Ruiz Ubeda, a mãe contou que tem Aids e que a criança nasceria contaminada, por isso, acabou cometendo o assassinato.

De acordo com o delegado da Polícia Civil de Itaquiraí, após o nascimento do filho, ela foi até o local, que é de propriedade da família e afogou o recém-nascido no açude.

Ainda segundo o delegado, o recém-nascido foi encontrado ainda com cordão umbilical, e de acordo com a perícia quando o bebê foi localizado já estaria entre 24 à 100 horas no local.

A mulher foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe. A Polícia Civil ainda não encerrou o inquérito, e aguarda materiais da perícia para conclusão do mesmo.

O caso

O corpo do bebê recém nascido foi encontrado em uma represa no assentamento Aliança, em Itaquiraí. Quem encontrou a criança foi o proprietário do sítio, José Alberto Oliano, 52 anos, quando pela manhã, ao ir ao pasto buscar as vacas para ordenha encontrou dentro da represa que os animais usam como bebedouro o corpo da criança. Então ele chamou seu vizinho para que o mesmo pudesse ver e confirmar se era mesmo um bebê.

Após a confirmação de que realmente se tratava do corpo de uma criança, eles acionaram a Policia Militar de Itaquiraí, que preservou o local até a chegada da equipe da Polícia Civil e Perícia.

O corpo foi retirado da represa e encaminhado pela empresa funerária até o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como morte a esclarecer.

