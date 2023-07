Mãe notou roxos em Natali, mas filha desconversava de possíveis agressões de marido

A mãe da jovem Natali Gabrieli da Silva de Souza, de 18 anos, assassinada a golpes de faca pelo marido na manhã de sábado (1°), no Parque do Lageado, percebeu a mudança de atitude da filha após ela passar a morar com Cleber Correa Gomez, de 30 anos, e também notou alguns hematomas e roxos em seu corpo.

O JD1 Notícias teve acesso ao depoimento da mãe. A família está sendo assistida pelos advogados Katiussa do Prado Jara, Pablo Neves Chaves e Camila Garcia de Rezende, que estão contribuindo para o andar das investigações e processo.

A mulher passou por depoimento na manhã desta terça-feira (4) na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). De acordo com seu relato, ela percebeu algumas hematomas e roxos no corpo de Natali, mas a jovem sempre desconversava e dava desculpas sobre as lesões.

Na última oportunidade, a mãe questionou sobre a presença de um roxo no braço, mas Natali afirmou que havia batido na pia de casa. A mulher também comentou na delegacia que a jovem havia mudado de comportamento durante os últimos quatro meses em que estava morando com Cleber.

Em sua versão, a mãe frisou que a sua filha se tornou uma pessoa muito triste e que antes dela se mudar, Natali era tida como uma pessoa bem família, alegre e gostava de reunir os familiares em um churrasco, mas após trocar de casa, tudo mudou completamente.

Segundo constou no início das investigações, Natali e Cleber viviam um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas, mas que ela nunca havia registrado um boletim de ocorrência contra o marido, que o conheceu quando ainda tinha 14 anos.

A jovem foi assassinada com mais de 15 golpes de facas que atingiram seu pescoço, braço e tórax. A polícia informou havia uma festa na casa da jovem, mas por ciúmes, houve uma discussão entre o casal e Cleber chegou a quebrar o celular da vítima e posteriormente golpeá-la com uma garrafa na cabeça. A Perícia Científica encontrou cacos de vidro e manchas de sangue na residência.

O caso ainda segue sendo investigado e novas testemunhas estarão sendo ouvidas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também