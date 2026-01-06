Mãe pegou arma do filho para atirar em ex-nora, mas acertou dono de conveniência em MS

Juliana Viegas Almeida, de 36 anos, presa por tentativa de homicídio em Dourados, na madrugada do dia 1º de janeiro, pegou a arma que estava com o filho, Luis Gustavo Almeida Hirakawauchi, de 19 anos, para atirar na ex-nora.

Desde o fim da relação do casal, há aproximadamente um ano, a convivência entre eles passou a ser marcada por desentendimentos, ameaças e episódios de violência.

Segundo informado pela Polícia Civil, a ex-companheira transitava de carro pela região central quando foi ofendida pela ex-sogra, que teria tentado arremessar uma garrafa contra o veículo.

Em seguida, o jovem sacou um revólver e efetuou um disparo para o alto. Logo depois, a mãe tomou a arma e fez dois disparos em direção ao carro, onde estavam a ex-nora, uma adolescente de 13 anos e duas amigas.

Um dos tiros atingiu o veículo e outro feriu duas pessoas que estavam em uma conveniência, sendo o proprietário do estabelecimento e um cliente. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Vida. O empresário recebeu alta ainda no dia 1º de janeiro, enquanto o cliente permanece internado.

O jovem se apresentou espontaneamente à delegacia, acompanhado de advogado, entregando a arma utilizada. A mãe foi localizada pela Polícia Civil e presa na casa de um parente.

Ambos foram encaminhados à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça.

