Menu
Menu Busca terça, 06 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Mãe pegou arma do filho para atirar em ex-nora, mas acertou dono de conveniência em MS

A convivência entre eles passou a ser marcada por desentendimentos, ameaças e episódios de violência

06 janeiro 2026 - 16h54Luiz Vinicius
Arma apreendida pela Polícia CivilArma apreendida pela Polícia Civil   (Divulgação/PCMS)

Juliana Viegas Almeida, de 36 anos, presa por tentativa de homicídio em Dourados, na madrugada do dia 1º de janeiro, pegou a arma que estava com o filho, Luis Gustavo Almeida Hirakawauchi, de 19 anos, para atirar na ex-nora.

Desde o fim da relação do casal, há aproximadamente um ano, a convivência entre eles passou a ser marcada por desentendimentos, ameaças e episódios de violência.

Segundo informado pela Polícia Civil, a ex-companheira transitava de carro pela região central quando foi ofendida pela ex-sogra, que teria tentado arremessar uma garrafa contra o veículo. 

Em seguida, o jovem sacou um revólver e efetuou um disparo para o alto. Logo depois, a mãe tomou a arma e fez dois disparos em direção ao carro, onde estavam a ex-nora, uma adolescente de 13 anos e duas amigas.

Um dos tiros atingiu o veículo e outro feriu duas pessoas que estavam em uma conveniência, sendo o proprietário do estabelecimento e um cliente. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Vida. O empresário recebeu alta ainda no dia 1º de janeiro, enquanto o cliente permanece internado.

O jovem se apresentou espontaneamente à delegacia, acompanhado de advogado, entregando a arma utilizada. A mãe foi localizada pela Polícia Civil e presa na casa de um parente.

Ambos foram encaminhados à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Policial ajudou a salvar a criança
Polícia
VÍDEO: Sargento salva criança engasgada em batalhão da PM em Dourados
Quantidade de canetas emagracedoras
Polícia
Jovem é preso escondendo canetas emagrecedoras em boneca de pelúcia em Maracaju
Homem foi agredido no meio da rua
Polícia
VÍDEO: Casal quase é atropelado, motorista desce e agride homem no Nova Lima
Rapaz espancado e que teve unhas arrancadas em Rio Brilhante morre em hospital
Polícia
Rapaz espancado e que teve unhas arrancadas em Rio Brilhante morre em hospital
Imagem do momento em que homem apareceu na casa da moradora
Polícia
Falso delegado que ameaçou atirar em cachorro é servidor federal na Capital
Policial está afastado -
Polícia
STJ mantém tornozeleira em policial de MS investigado por desvio de contrabando
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande
Sacos plásticos estariam com diversos cachorros mortos
Polícia
VÍDEO: Moradora denuncia casa com cachorros mortos e ensacados no Aero Rancho
Parte da equipe policial da operação -
Justiça
STJ nega soltura de investigado na operação 'Intactus' em MS
Prisão foi feita pela Deam
Polícia
Homem que 'taxou' mulher de mentirosa é preso por agredi-la em Campo Grande

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul