Mãe procura adolescente que desapareceu ao sair da casa da tia na capital

Desesperada, a zeladora Miriam Laurinda da Costa procura a filha adolescente Samira da Costa Neves, de 15 anos, que desapareceu nessa noite de quinta-feira (16), no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Ainda de acordo com Mirian, Samira estava na casa da tia e teria saído com a roupa do corpo de casaco preto, camiseta cinza, short xadrez com vermelho e preto e estava descalça, e não voltou. A mãe não sabe onde a filha teria ido.

Se tiver alguma informação sobre o paradeiro da jovem basta ligar para a mãe dela no telefone (67) 9225-1833 ou para a polícia no 190.

