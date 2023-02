Mãe procura delegacia após filha de 3 anos contar que 'apanhou' de professora

Uma mãe, de 28 anos, procurou a delegacia no final da manhã desta terça-feira (28) para denunciar um episódio de agressão que sua filha, de 3 anos, teria sofrido por parte de uma professora em uma EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe buscou a filha no final da tarde de segunda-feira (27) e ao pegar a criança, a vítima teria dito que a educadora bateu com a sandália em sua bunda.

A mãe ainda teria relatado na delegacia que ao chegar em casa, visualizou a marca da lesão na criança.

A mulher informou que buscaria a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) para medidas cabíveis. O caso foi registrado como lesão corporal.

A reportagem do JD1 Notícias encaminhou uma solicitação pedindo uma resposta sobre o episódio para a Semed (Secretaria Municipal de Educação) e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

