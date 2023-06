Mãe procura polícia após filho ser suspenso por retrucar bullying em escola da Capital

Uma mulher, de 35 anos, procurou a delegacia na manhã desta sexta-feira (2) para denunciar um caso de bullying envolvendo seu filho, de 10 anos, em uma escola particular na região central de Campo Grande. Ele teria sido suspenso pela unidade de ensino por retrucar as falas de alguns colegas de classe.

Segundo o boletim de ocorrência, na qual o JD1 Notícias teve acesso, a mãe relata que seu filho vinha sendo chamado de "gordo e viado" e chegou a pedir para que a escola tomasse alguma medida, mas situação que não foi resolvida ainda em maio.

Na quinta-feira (1°), a mulher procurou a unidade de ensino, pois ficou sabendo da suspensão que seu filho havia recebido por retrucar as provocações de seus colegas de sala de aula. Assim, ela perguntou por quantos dias, mas que não foi informado o período de ausência da criança, mesmo ele estando em semana de provas.

Na Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), foi oferecido medida protetiva de urgência em favor do filho da mulher, mas foi rechaçado.

O Conselho Tutelar de Campo Grande também foi acionado para adotar as medidas que acharem necessário.

