Mãe que viajava com filhas pequenas é flagrada com maconha escondida em mala

Uma mulher, que viajava com as duas filhas, de 5 e 7 anos, foi presa ao ser flagrada transportando 20 kg de maconha, em Corumbá. A prisão foi realizada na terça-feira (1°).

Conforme as informações policiais, as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordaram uma van que transportava passageiros, na BR-262. Durante a checagem, os policiais descobriram que uma passageira transportava uma mala com vinte tabletes de maconha.

A mulher confessou que recebeu a bagagem em Corumbá e a levaria até Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Corumbá.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também