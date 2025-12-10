Mãe quebra carro do vizinho que assediou sua filha de 17 anos em Três Lagoas

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, quebrou o carro de um morador do residencial Novo Oeste, em Três Lagoas, após ele supostamente assediar sua filha de 17 anos na tarde de domingo (7).
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site TL Notícias, a mulher estava ‘armada’ com um alicate quando começou a quebrar os vidros do Volkswagen Gol do suspeito, que estava na frente da sua casa.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, a mulher apresentava visível sinal de embriaguez e segurava ainda uma lata de cerveja. Enquanto isso, o homem não apresentou resistência quando os militares chegaram.
Diante da situação, as partes envolvidas foram encaminhadas para a delegacia da cidade, onde os fatos foram registrados.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
VÍDEO: Duas pessoas ficam feridas após colisão de bicicletas em Jardim
Polícia
Mercadorias contrabandeadas de R$ 104 mil são apreendidas em Maracaju
Polícia
Homem é preso após polícia encontrar armas e munições durante buscas em Nova Andradina
Polícia
Mulher retorna de viagem, encontra casa revirada e alimentos congelados furtados na Capital
Polícia
Comerciante perde mais de R$ 1,3 mil ao ser vítima de golpe em Rio Brilhante
Polícia
Filme sobre Bolsonaro usa música de Beyoncé sem autorização e é processado
Polícia
Mulher é espancada pelo marido e se esconde em rodovia de Bataguassu
Polícia
VÍDEO: PM intervém em agressão e fere, a tiros, homem que agredia esposa no Taveirópolis
Polícia
Após agressão a recepcionista de UPA, Sesau diz aumentar medidas de proteção
Polícia