Mãe quebra carro do vizinho que assediou sua filha de 17 anos em Três Lagoas

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, quebrou o carro de um morador do residencial Novo Oeste, em Três Lagoas, após ele supostamente assediar sua filha de 17 anos na tarde de domingo (7).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site TL Notícias, a mulher estava ‘armada’ com um alicate quando começou a quebrar os vidros do Volkswagen Gol do suspeito, que estava na frente da sua casa.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, a mulher apresentava visível sinal de embriaguez e segurava ainda uma lata de cerveja. Enquanto isso, o homem não apresentou resistência quando os militares chegaram.

Diante da situação, as partes envolvidas foram encaminhadas para a delegacia da cidade, onde os fatos foram registrados.

