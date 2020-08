Mãe queima a mão da filha de 5 anos por pegar Toddynho na geladeira

Sarah Chaves, com informações do Dourados Agora

O pai de uma menina de 5 anos denunciou nesta quinta-feira (27), que a mãe da criança, uma jovem de 22 anos, por maus tratos, em Dourados.

Conforme o Dourados Agora, a criança mora com a mãe, mas o pai costuma ve-la nos fins de semana e se deparou com as mãos queimadas da filha, segundo ele, a menina relatou que foi "castigada" por tentar pegar um Todynho na geladeira.

Ao ver a filha com as mãos enfaixadas, o homem questionou a jovem, que afirmou ao ex-marido que a menina tinha colocado a mão da brasa de uma churrasqueira, mas foi desmentida pela própria criança.

A menina explicou ao pai que a mãe teria esquentado um garfo para dar o 'castigo'. O caso é investigado pela Polícia Civil.

