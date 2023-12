Mãe sai para 'comprar doces', deixa as filhas pequenas sozinhas e é presa em Dourados

Três irmãs, de 2, 3 e 9 anos, foram encontradas sozinhas dentro de casa durante a noite de quarta-feira (20), no bairro Idelfonso Pedroso, em Dourados. A mãe das meninas contou que teria ido comprar doces, por isso deixou elas na residência.

Conforme as informações iniciais, vizinhos viram a situação e acionaram as equipes da Polícia Militar para fazer a verificação da ocorrência. Ao chegar no local, os militares constataram os fatos, acionando o Conselho Tutelar do município.

Enquanto a ocorrência era atendida, a mãe das meninas, de 37 anos, chegou ao local. Para os policiais, ela contou que havia ido até uma distribuidora para comprar doces, mas não levou as filhas porque o estabelecimento ficava longe da residência e por isso teria demorado um pouco para voltar.

No entanto, os vizinhos apontaram que as menores estavam sozinhas há muito tempo, mesmo não sabendo precisar a quantos dias/horas. Diante da situação, ela acabou recebendo voz de prisão.

A mulher foi conduzida para o 1° Distrito Policial e autuada em flagrante por abandono de incapaz.

Deixe seu Comentário

Leia Também