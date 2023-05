Mãe se desespera após filho pedir moto para comprar pão e não voltar mais no Itamaracá

Saiba Mais Polícia Mulher morta com pedrada na cabeça teria insultado e agredido suspeitos

Mulher, de 56 anos, procurou a delegacia para relatar o desaparecimento do seu filho, de 21 anos, no final da tarde deste domingo (7), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Tudo aconteceu após o jovem pedir a moto da mãe emprestada para comprar um pão doce em uma padaria e não voltar mais.

Segundo o boletim de ocorrência, o pedido aconteceu por volta das 17h30, quando o jovem avisou que iria comprar o alimento e pediu a moto emprestada da mãe, uma Honda Biz, dizendo que voltaria rapidamente.

No entanto, com o passar das horas, a mulher foi se preocupando e no final da noite decidiu procurar a delegacia para registrar o fato. A mãe teme que o filho use a motocicleta para cometer algum delito, pois o jovem tem diversas passagens pela polícia.

Entre as passagens criminais, o JD1 Notícias apurou que o jovem responde por um homicídio qualificado praticado contra Edvani Cardoso dos Santos, de 44 anos, moradora de rua e usuária de drogas, morta a pedradas na cabeça no dia 18 de janeiro de 2022, no bairro Zé Pereira.

Consta na denúncia do Ministério Público, que o jovem estava na companhia de outro homem, de 21 anos, que teria confessado o crime, mas testemunhas disseram que os dois suspeitos agrediram fisicamente a mulher com pedradas.

O jovem desaparecido ainda tem passagens por furto, roubo, violência doméstica e sequestro e cárcere privado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

