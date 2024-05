Mãe usa facão para cortar a perna da filha em três partes e é presa em Costa Rica

Polícia JD1TV: Caminhonete "lotada" com 9 pessoas perde controle e causa acidente na Capital

Conforme as informações iniciais, publicadas pelo site O Correio News, a Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar, depois de a vítima contar que havia sido agredida pela sua genitora.

Uma mulher, de 46 anos, foi presa depois de cortar a filha, de 17 anos, com golpes de facão e arranhar o pescoço dela. O caso teria acontecido durante a tarde de quinta-feira (2), na cidade de Costa Rica.