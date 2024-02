Mãe usa livro como desabafo pela perda da filha após acidente em Campo Grande

Mãe usou a capa de um livro para lamentar a morte da filha de 15 anos, que teve morte encefálica após um acidente de moto na noite de sexta-feira (02) em Campo Grande. A jovem era passageira da moto que bateu na traseira de um carro na Rua Marquês de Herval, no bairro Nova Lima. O condutor da moto, um homem de 34 anos, também ficou ferido e foi levado à Santa Casa.

A mãe da adolescente publicou em suas redes sociais a imagem da capa do livro “Como continuei a viver após a morte da minha filha”, de A. Smith. Nos comentários, amigos e familiares manifestaram sua solidariedade e seu pesar pela partida precoce da menina.

“Deus te receba em seus braços, minha pequena… Meu coração chora por saber se sua partida. Realmente não sabemos qual será nosso último dia. J nunca será esquecida minha linda. Sentiremos sua falta eternamente. D (mãe da menina) minha amiga, que o Espírito Santo conforte seu coração nessa hora tão triste”, escreveu uma mulher.

“A Titia vai te amar sempre minha princesa… Deus te levou agora, mas estará sempre em nossos corações… Minha queria amiga/irmã sinta-se abraçada por mim, e saiba que J* sempre foi dele, somente voltou aos braços do papai, e em breve todas estaremos juntos… Que Deus conforte seu coração, somente ele para te consolar nesse momento em que a dor é terrível… Te amo viu”, finalizou uma tia.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), o acidente ocorreu por volta das 21h15. O carro e a moto seguiam no mesmo sentido pela Rua Marquês de Herval, quando houve a colisão.

A adolescente foi arremessada da moto e seu capacete saiu da cabeça. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida pelo Samu, que tentou reanimá-la. Ela foi encaminhada à Santa Casa, onde foi diagnosticada com morte encefálica, uma perda irreversível das funções cerebrais.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. A reportagem não obteve informações sobre os procedimentos fúnebres. A Polícia Civil deve iniciar as investigações para apurar as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também