'Magnata' morre ao trocar tiros com o Batalhão de Choque em Coxim

Homem, de 23 anos, conhecido como ‘Magnata’, morreu durante um confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar durante a noite de domingo (9), no Bairro Vila Bela, em Coxim.

Conforme o divulgado pelo batalhão, as equipes do Choque cumpriam ordens de serviço na cidade de Sonora, quando receberam a informação de que Magnata, integrante de uma facção criminosa do estado de São Paulo, teria ido de Sonora para Coxim.

Ele tinha como objetivo comprar uma arma para atacar integrantes da facção criminosa rival, existente no município. Diante da gravidade da situação, a equipe se deslocou até o local onde o suspeito possivelmente se encontrava, com a finalidade de abordá-lo.

Porém, durante a aproximação, os militares foram recebidos a tiros, impossibilitando qualquer tentativa de verbalização ou cumprimento das ordens policiais. Diante da iminente ameaça, os policiais dispararam contra o Magnata.

Ferido, mas ainda com vida, o homem foi socorrido e levado para o Hospital de Coxim, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu 15 minutos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Com ele os militares encontraram um revólver calibre .38. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, homicídio decorrente de oposição a intervenção policial e organização criminosa.

Passagens – ainda segundo o batalhão, Magnata possuía inúmeras passagens pela polícia por crimes como roubo, associação criminosa, tráfico de drogas, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, receptação, entre outros.

