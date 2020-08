Maior apreensão de maconha é realizada pelo DOF em MS

Na tarde desta quarta-feira (26), o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 33 toneladas e 300 quilos de maconha. Esta foi a maior apreensão de uma única vez feita no Brasil.

Segundo o Dourados News, essa quantidade de droga apreendida supera a antiga marca da Polícia Rodoviária Federal que no dia 21 de maio deste ano conseguiu apreender28 toneladas da droga em meio a um carregamento de milho, que foi interceptada entre as cidades de Tacuru e Iguatemi em Mato Grosso do Sul.

A apreensão aconteceu em uma estrada vicinalque dá acesso à rodovia MS-166 no município de Maracaju. Dois homens foram presos e estão na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) em Dourados para onde o entorpecente foram levados.

De acordo com dados atualizados em 2020 o DOF já apreendeu 180 toneladas de maconha contra 73 toneladas durante todo o ano de 2019.

