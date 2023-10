Mais de 16 toneladas de drogas são incineradas pela polícia em Dourados

A Polícia Civil incinerou, por meio de ação coordenada pela Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), 16,5 toneladas de entorpecentes em Dourados.

Segundo a delegacia, essa é a sexta incineração de drogas realizada, totalizando 69,1 toneladas queimadas somente neste ano.

Uma grande quantia dos entorpecentes destruídos teve como origem o Paraguai, com destino final o Brasil.

A ação, assim como as outras, foi acompanhada por agentes da Vigilância Sanitária e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

