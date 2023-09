Mais de 3 toneladas de maconha é apreendida em ação conjunta da PRF com o Exército

Uma carca de mais de 3 toneladas de maconha foi apreendida na manhã desta quinta-feira (28) na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã. A estimativa inicial era de que o peso do entorpecente chegasse a quatro toneladas.

A ação foi desencadeada de forma conjunta entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o Exército Brasileiro. De acordo com as informações repassadas na ocorrência, os agentes fiscalizavam a rodovia quando abordaram um caminhão Scania/T112 carregado com sucata.

Durante a entrevista com o condutor e checagem da carga, os policiais desconfiaram da autenticidade das notas fiscais apresentadas e informações sobre a viagem passadas pelo motorista.

Os policiais então solicitaram a ajuda ao Exército Brasileiro que, com o uso dos cães farejadores, indicaram presença de drogas na carga de sucata que era transportada. As mais de três toneladas da droga estavam escondidas em 16 ‘bags’.

O motorista foi preso, a carreta e o ilícito apreendidos e encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã. A esposa do condutor o acompanhava na viagem e também acabou levada à PF como testemunha.

