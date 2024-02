Mais de 300 tiros: Traficante morre em confronto na fronteira

A caminhonete de um dos narcotraficantes mais procurados no Paraguai, o Felipe Santiago Acosta Riveros, o “Macho”, foi atingida por pelos menos 300 tiros durante um confronto entre quadrilhas rivais na noite desta quinta-feira (22). O caso aconteceu em uma estrada vicinal entre a colônia Brítez Cuê e a cidade de Yby Pytá, próximo da fronteira com Mato Grosso do Sul.

O suposto líder do clã Díaz, considerado um assassino perigoso e com 11 mandados de prisão pendentes, Cristino Díaz Méndez, acabou morrendo depois de ser alvejado. Conforme sites locais, a Polícia Nacional acredita que “Macho” tenha ficado gravemente ferido na ação, uma vez que um veículo Chevrolet Blazer branca, utilizado por ele, foi encontrado com pelo menos 300 tiros.

Por isso, a Polícia Nacional não descarta que haja mais mortes após o confronto entre as facções dos clãs Díaz e Macho. Na manhã de hoje, o Comissário Rafael González, diretor da Polícia de Canindeyú, disse a imprensa local que a hipótese de mais mortes não é descartada por conta dos dados preliminares, vestígios de sangue e vestígios de couro cabeludo que encontraram na cena do confronto.

