Polícia

Mais de 600 kg de cocaína são apreendidos em carga de minério de ferro em Terenos

Droga estava escondida em caminhão vindo de Corumbá; dois homens foram presos em flagrante pela PRF

10 novembro 2025 - 17h43Taynara Menezes
Os dois homens não informaram o destino do entorpecente e foram presos em flagrante.Os dois homens não informaram o destino do entorpecente e foram presos em flagrante.   (Foto: Divulgação PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 629 quilos de cocaína e 4,4 quilos de haxixe durante uma fiscalização na BR-262, em Terenos, nesta segunda-feira (10).

Os agentes abordaram um caminhão que transportava minério de ferro, vindo de Corumbá. Durante a checagem, o nervosismo do motorista e do passageiro chamou a atenção da equipe.

Na vistoria detalhada, após a retirada da cobertura do reboque, os policiais encontraram os tabletes de droga escondidos entre a carga de minério.

Os dois homens não informaram o destino do entorpecente e foram presos em flagrante. O caminhão, a droga e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Terenos.

