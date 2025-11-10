Mais de 600 kg de cocaína são apreendidos em carga de minério de ferro em Terenos

Os dois homens não informaram o destino do entorpecente e foram presos em flagrante. (Foto: Divulgação PRF)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 629 quilos de cocaína e 4,4 quilos de haxixe durante uma fiscalização na BR-262, em Terenos, nesta segunda-feira (10).
Os agentes abordaram um caminhão que transportava minério de ferro, vindo de Corumbá. Durante a checagem, o nervosismo do motorista e do passageiro chamou a atenção da equipe.
Na vistoria detalhada, após a retirada da cobertura do reboque, os policiais encontraram os tabletes de droga escondidos entre a carga de minério.
Os dois homens não informaram o destino do entorpecente e foram presos em flagrante. O caminhão, a droga e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Terenos.
