Mais de 70 kg de cabelos humanos são apreendidos pela PRF em Miranda

Um grupo, que não teve o nome divulgado, acabou sendo flagrado transportando 70kg de cabelo humano, na tarde da última terça-feira (29), em Miranda.

Conforme as informações policiais, as equipes da PRF (Polícia Federal Rodoviária) estavam fiscalizando a BR-262, quando abordaram três veículos em sequência. Durante fiscalização a um Toyota Corolla foi abordado pelas equipes.

Durante vistoria, foram encontradas várias sacolas com cabelos humanos. A passageira do veículo disse ter adquirido a mercadoria em Corumbá e que pretendia revendê-la em outros estados do país.

A mulher não possuía nenhuma documentação fiscal ou aduaneira da mercadoria. Os ocupantes dos três veículos também confessaram que viajavam juntos durante o transporte dos cabelos.

A mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também