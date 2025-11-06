Menu
Polícia

Mais de 9 toneladas de drogas são inceradas em Sidrolândia

O volume é resultado de apreensões recentes realizadas pelas forças policiais no município

06 novembro 2025 - 17h23Taynara Menezes
A destruição do material foi realizada em um forno industrial de alta temperatura (Foto: PCMS)

Mais de 9 toneladas de drogas foram incineradas pela Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, nesta quinta-feira (6). O volume é resultado de apreensões recentes realizadas pelas forças policiais no município.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar na segurança e escolta do material até o local da queima. O transporte e manuseio da grande quantidade de entorpecentes foi viabilizado pela Prefeitura Municipal de Sidrolândia.

A destruição do material foi realizada em um forno industrial de alta temperatura, cedido por uma empresa privada da região, assegurando a completa inutilização da droga conforme determina a legislação.

“A incineração de hoje é a materialização do empenho contínuo das forças de segurança em Sidrolândia. Cada grama apreendida e agora destruída significa menos receita para o crime e mais segurança para a população. Agradecemos o apoio crucial da Polícia Militar, da Prefeitura e da empresa parceira, que entenderam a importância desta ação e colaboraram para o seu sucesso”, destacou Edson Caetano, delegado titular da Delegacia de Sidrolândia.

