Mais de mil tênis falsificados são apreendidos e loja é fechada na Capital

Mais de mil pares de tênis com indícios de falsificação foram apreendidos nesta terça-feira (7), em Campo Grande, após denúncias contra uma loja localizada na região central da cidade.

Durante a fiscalização, o Procon de Mato Grosso do Sul determinou a suspensão temporária das atividades do estabelecimento. Entre as irregularidades encontradas estão alvará vencido e a venda de produtos sem nota fiscal e sem informações obrigatórias, como numeração e identificação do fabricante.

Ao todo, foram apreendidos 1.232 pares de tênis, entre modelos adultos e infantis. Segundo os fiscais, os produtos imitavam marcas conhecidas, o que pode induzir o consumidor ao erro.

Todo o material será encaminhado à Receita Federal. Já a empresa terá prazo de 20 dias para apresentar defesa. O Procon orienta que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 151, pelo aplicativo MS Digital ou pelo site oficial do órgão.

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