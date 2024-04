Mais dois envolvidos na morte de casal em Três Lagoas são presos

Na manhã desta quinta-feira (10) a Polícia Civil deflagrou mais uma fase da operação Fogo Amigo, prendendo mais duas pessoas por envolvimento no assassinato de Leide Jasmin Rodrigues, 21 anos, e Denis Antônio de Souza Queirós, 31 anos, que foram assassinados e carbonizados na cidade de Três Lagoas. O caso aconteceu no dia 22 de julho do ano passado.

Conforme as informações policiais, a ação foi coordenada pela SIG (Seção de Investigações Gerais) e pelo NRI (Núcleo de Inteligência) de Três Lagoas, sendo que as diligências desencadeadas hoje são desdobramento da primeira fase da operação, realizada no final do mês de fevereiro, na cidade de Bauru (SP), quando dois outros envolvidos foram presos.

Ao final dessas novas diligências, a Polícia Civil representou por mais dois mandados de prisão, e outros dois mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram determinadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri, da Comarca de Três Lagoas, com manifestação favorável do Ministério Público.

Os dois alvos dos mandados dessa segunda fase foram presos, sendo um homem de 34 anos, morador de Três Lagoas, e uma mulher, de 27 anos, que seria moradora de Porta Porã.

Com a operação de hoje foram concluídas as investigações referentes aos dois homicídios ocorridos no município de Três Lagoas. Como resultado final das investigações, quatro pessoas foram presas e serão formalmente indiciadas e interrogados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, pelo emprego de fogo e asfixia, e ainda, para assegurar a impunidade de outro crime. Por cada um dos dois crimes, caso condenados, poderão receber uma pena máxima de até trinta anos de reclusão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também