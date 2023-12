Mais um caso: Menino de 2 anos é espancado até a morte pelo pai

Rodrigo Júnior, de apenas 2 anos, foi espancado até a morte durante a noite de quarta-feira (20), na zona leste de São Paulo. Ele chegou a ser levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Itaquera, mas chegou sem vida ao local. Os pais são suspeitos de terem cometido as agressões contra a criança.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Balanço Geral de São Paulo, o policial militar Marcio Rocha e ex-cunhado da mãe da criança, os médicos tentaram reanimar o menino, mas o óbito acabou sendo constatado.

Quando questionados sobre os diversos hematomas que o menino apresentava, os pais não souberam explicá-los, e as alegações não eram compatíveis com os ferimentos. Ele já foi preso e investigado por perseguir e tentar sequestrar a ex-companheira em Santos, no litoral sul de São Paulo, em maio deste ano.

A equipe médica, então, acionou a Polícia Militar, que encaminhou ambos à delegacia. Ainda segundo Marcio, o pai do menino se chama Rodrigo Pinheiro Queiroz, tem 27 anos e possui quatro filhos. A mãe do menino, identificada como Eliana da Paixão dos Santos, de 21 anos, também já teria sido agredida pelo companheiro.

Conselho Tutelar - Marcio informou ainda que, em 12 de novembro, o menino deu entrada no Hospital Santa Marcelina, de Itaquera, com hematomas semelhantes aos causados por agressões. Na ocasião, o Conselho Tutelar foi acionado, e a criança foi retirada da mãe e deixada com a avó materna. Depois, Júnior foi devolvido a Eliana.

A avó do menino informou, em entrevista ao programa de televisão, que estava em contato com o Conselho Tutelar da unidade Cidade Tiradentes, pois tentava a guarda do neto na Justiça.

Ela acredita que a filha tenha compactuado com as agressões, mas que já não estava tendo muito contato com Eliana, que se afastou da família. A avó também informou que Eliana já estava com o suspeito quando ele agrediu a ex-companheira. Os outros filhos dele também sofreram agressões do pai.

O caso está sendo apresentado no 24° DP (Ponte Rasa).

