Mais um: Contrabandista morre ao ser jogado para fora de carro durante capotamento em MS

Um contrabandista, ainda não identificado, morreu após ser arremessado do veículo que conduzia durante um capotamento na madrugada desta sexta-feira (26), na MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia. O carro estava lotado com produtos ilegais, que estavam sendo contrabandeados do Paraguai.

Conforme as informações iniciais, ele estava em um Chevrolet Meriva Maxx, preto, com placas de São Paulo, Capital. Em determinado momento, o pneu do carro teria estourado fazendo o condutor perder o controle de direção e o veículo capotar várias vezes.

Possivelmente sem cinto de segurança, ele foi jogado para fora do carro e arrastado por cerca de 10 metros, para longe do automóvel. Conforme o site Cenário MS, o Corpo de Bombeiros foi acionado encontrando sinais de que outras pessoas teriam tentado tirar o Meriva do local usando cintas de sustentação.

Apesar dos indícios, ninguém teria sido encontrado nas proximidades do acidente. Além do socorro, equipes da Polícia Civil de Brasilândia e da Polícia Científica de Bataguassu estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do ocorrido.

Carro carregado – O Meriva estava lotado com produtos de origem paraguaia, como caixas de isqueiros que provocaram um princípio de incêndio na vegetação, mas não atingiu o veículo.

Segundo caso em 24h – Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira (24), o jovem Miguel Eliezer Fernandes Pereira, de 26 anos, morreu após o carro em que ele transportava cigarros contrabandeados capotar na rodovia MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo.

Ele era morador da cidade de Fátima do Sul e seguia de Campo Grande para Santa Rita do Pardo quando acabou perdendo o controle de direção, saiu da pista, colidiu contra um barranco e capotou várias vezes.

O Fiat Siena em que Miguel estava ficou completamente destruído. Devido a dinâmica do acidente, o motorista foi arremessado para fora do carro, morrendo ainda no local.

