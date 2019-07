Mais um é executado na fronteira; corpo foi abandonado em estrada

Erick Sander Silva da Rosa, 23 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (10), às margens de uma estrada vicinal de Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, ele foi executado com três disparos de arma de fogo. O motivo estaria relacionado ao roubo de veículos, mas os agentes do Serviço de Investigações Geral (SIG) não descartam nenhuma hipótese, inclusive acerto de contas do crime organizado.

A vítima tem diversas passagens pela polícia e não há informações sobre os autores. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso está sendo investigado.

