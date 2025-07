Mais um feminicídio é registrado em MS: Vítima foi morta pelo próprio irmão

Juliete Vieira, de 35, foi morta com uma facada no pescoço durante briga generalizada com o irmão, Edivaldo Vieira de 41 anos na noite de sexta-feira (25), na Rua Via Lactea, no Bairro Sol Nascente, em Naviraí.

Conforme consta no registo policial, os irmãos estavam consumindo bebidas alcoólicas quando, em determinado momento, iniciaram uma briga com agressões físicas. Em posse de uma faca, Edivaldo desferiu um golpe fatal no pescoço de sua irmã, que caiu ao solo, deixando grande quantidade de sangue no local.

O Corpo de Bombeiros tentou realizar os primeiros socorros, mas constatou que a vítima já se encontrava em óbito.

Segundo o site Ligado na Notícias, os policiais militares foram acionados para atender o chamado de violência doméstica e encontraram Edivaldo Veira, sentado ao chão em frente à residência.

Um homem, de 62 anos, que também estava no local bastante machucado e com diversos ferimentos no nariz, rosto, braços e mãos relatou aos militares que tentou separar a briga entre Edivaldo e a irmã Juliete, e acabou sendo agredido pelo autor.

O autor e o idoso foram conduzidos ao hospital, onde passaram por exames médicos, e depois encaminhados à Delegacia de PC (Polícia Civil) para as providências cabíveis.

O crime marca o 19º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul desde o início do ano.

