Mais uma carga de feto de lhama é apreendida pela Receita Federal em MS

Mais uma carga com 25 fetos de lhama empalhados foi apreendida durante a quinta-feira (6), junto com cerca de 2 toneladas de mercadorias irregulares, entre roupas, alimentos e outros na BR-262, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, a apreensão foi durante a continuidade da operação conjunta entre o MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) e Polícia Militar, a Receita Federal. Na ocasião, os agentes abordaram dois ônibus para fiscalização no Lampião Aceso, na BR-262 e depois seguiram para o Posto Esdras, fronteira de Corumbá com a Bolívia, onde a vistoria foi finalizada.

Um boliviano, de 25 anos, identificado como dono das mercadorias, afirmou que seriam vendidas em São Paulo e não apresentou nenhuma documentação fiscal, caracterizando o comércio irregular. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado.

De acordo com o site Diário Corumbaense, a Receita Federal informou que as lhamas no seu habitat natural são forçadas a abortar os fetos, o que permite que cada uma gere de 3 a 4 filhotes por ano. Os alimentos e as lhamas foram entregues ao Mapa e incinerados, seguindo as providências legais inerentes aos riscos de saúde pública.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também