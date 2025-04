"Maluco do Facão" que atacava pessoas nas ruas de Ponta Porã é preso em flagrante

Um homem de 28 anos conhecido como "Maluco do Facão", que aterrorizava moradores da região da Vila Ferroviária, foi preso durante a tarde de ontem (11), dias após outro ataque contra populares em Ponta Porã.

De acordo com o site Ponta Porã News, o homem se utilizava de violência e sempre atacava pessoas que andavam pelas ruas. O último caso foi flagrado no dia 7 de abril, quando ele e outro indivíduo armados com facão tentaram roubar um motociclista em via pública.

Em posse das imagens das câmeras de segurança, a Polícia Militar encontrou o autor que já era monitorado por tornozeleira eletrônica na casa dele. Ao ver os militares, o homem tentou romper o aparelho e reagir a abordagem, mas acabou preso em flagrante.



Ao ser questionado sobre os roubos, ele alegou que outra pessoa estaria praticando os crimes utilizando suas roupas.



Com mandados de prisão em aberto por roubo majorado pelo concurso de pessoas, furtos qualificados e resistência, entre outros delitos, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, de onde seguirá para o sistema prisional.

