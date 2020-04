Mandante do assassinato de professor é um adolescente, diz Polícia

A Polícia Civil identificou um adolescente de 15 anos na última quarta-feira (8) como o mandante do assassinato do professor Amarildo Rossi, em Aparecida do Taboado. A vítima foi esfaqueada por outros dois menores infratores no último domingo (5), mas o corpo só foi encontrado na terça-feira (7) por testemunhas.

Segundo a polícia, as investigações revelaram que o professor foi executado sob ordens de um terceiro suspeito. Com um perfil falso no Facebook, o mandante se passou por um homem que estaria preso sistema penitenciário. Ele prometeu aos autores R$ 3 mil pela morte da vítima.

O adolescentee acabou confessando que o perfil foi criado por ele. Na trama, ele fez parecer que o falso detento teria cometido diversos crimes, o que acabou convencendo mais facilmente os autores a realizarem o crime.

A motivação, segundo o supeito, foi a de que ele teria recebido diversas ameaças da vítima pelas redes sociais. O adolescente foi apreendido e está a disposição da Justiça.

Entenda o caso

O professor Amarildo Rossi foi encontrado morto na manhã da última terça-feira (7) às margens da BR-158, nas imediações do Auto Posto Novo Mato Grosso em Aparecida do Taboado. Uma testemunha passava pelo local por volta das 6h da manhã e viu vítima caída na beira da estrada.

Os policiais civis e militares foram acionados até o local onde identificaram o professor aposentado que era conhecido na região pelo fato de participar de competições de Montain Bike.

Horas mais tarde da constatação do crime, dois adolescentes de 14 anos compareceram ao quartel da Polícia Militar e confessaram o assassinato. Com o acompanhamento.de uma conselheira tutelar a PM e os autores, foram feitas diligências onde encontraram duas facas utilizadas no crime, jogadas em terreno baldio.

Os menores confessaram ter combinado o crime através do WhatsApp onde marcaram encontro com a vítima na noite de domingo (5), por volta das 19h. Amarildo teria dado carona aos dois adolescentes e no local combinado por eles, o professor foi morto a facadas.

