Polícia

Maniaco tenta estuprar jovem, não consegue a atropela em fazenda de Três Lagoas

Ela estava acompanhada de um amigo quando acabou sendo atingida pelo veículo

28 janeiro 2026 - 16h11Brenda Assis
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três LagoasDelegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas   (RCN 67)

Um homem de cerca de 25 anos é procurado por suspeita de tentar estuprar uma mulher e atropelar a vítima e um amigo dela em uma região rural de Três Lagoas. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (26).

De acordo com as informações policiais, divulgadas pelo site Hoje Mais, a mulher e o amigo estavam tomando banho em um rio da região quando, ao saírem da água, o suspeito se aproximou e tentou agarrar a jovem sem o consentimento dela. A vítima pediu ajuda e, com o auxílio do amigo, conseguiu se desvencilhar do agressor.

Ainda segundo o relato policial, após não conseguir consumar o ataque, o suspeito entrou em um carro e avançou contra o casal. A mulher afirmou que o veículo passou sobre uma de suas pernas, provocando a queda. O amigo sofreu escoriações nos braços ao tentar escapar.

A Polícia Militar foi acionada por um funcionário de uma fazenda próxima. Quando os policiais chegaram, encontraram a mulher caída, com fortes dores, e o homem com lesões aparentes.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento às vítimas, que foram levadas ao pronto-socorro. A mulher apresentava ferimentos nas pernas, enquanto o rapaz tinha escoriações nos braços.

O suspeito já foi identificado e é procurado pela polícia. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para localizar e prender o homem, que deve responder por tentativa de estupro e atropelamento.

