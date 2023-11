'Mão na cabeça': Trio invade casa, atira contra rapaz e quase faz a limpa no Santa Fé

Dois jovens procuraram a delegacia de plantão no final da noite desta quinta-feira (9) para relatar uma invasão e um roubo a sua residência, na região do Santa Fé, em Campo Grande. Pelo menos três pessoas teriam entrado no imóvel e por pouco não fizeram uma verdadeira limpa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um dos moradores relatou que chegou na companhia de dois amigos, quando foi surpreendido pela presença dos suspeitos dentro da residência. Um deles portava uma arma de fogo e logo disse "tô armado, mão na cabeça".

Ainda conforme o registro, o criminoso teria disparado contra um dos moradores, mas não chegou a atingi-lo. Após isso, os três bandidos deixaram a residência em um veículo Ford Fiesta, de cor branca, modelo antigo.

De acordo com o morador, os suspeitos levaram um par de tênis, dois relógios de cor prata e uma pulseira de prata que estavam no quarto da vítima.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado com emprego de arma de fogo.

