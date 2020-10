“Maradona” flagra Skank em ônibus que seguia para Goiania

O cão de faro de drogas, Maradona, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) encontrou, na noite de quarta-feira (30), aproximadamente 14 pacotes de Skank, substância derivada da maconha, dentro de um ônibus no Terminal Rodoviário de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, uma equipe iniciou operação na noite de ontem nos ônibus que passam pelo terminal, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas. Na ocasião, foi abordado um veículo que faz a linha Campo Grande/MS – Goiania/GO. No bagageiro, não foi encontrado nada, porém, atrás de uma das poltronas foram encontrados os pacotes de Skank.

Os pacotes totalizaram 4.260g. Os passageiros do ônibus foram entrevistados, assim como o motorista e seu auxiliar, porém, não foi possível identificar o dono da droga.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) – Cepol, como achado de substância entorpecente.

