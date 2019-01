Marido acusa mulher de prostituição e bate em criança

José Antonio de Oliveira Soares, 35 anos, foi preso na noite de domingo (6) após agredir a mulher por desconfiar que ela estivesse trabalhando como garota de programa. Ele ainda deu tapas no rosto do filho que se recusou a xingar a mãe.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de 26 anos, apanhou depois de ter discutido com o amásio. Ele a acusou de ser garota de programa e a ofendeu por diversas vezes com palavras de baixo calão e desferiu vãrios tapas no rosto da mulher.

José ainda teria ordenado que os filhos do casal chamassem a mãe de "prostituta", uma das crianças se negou e apanhou, levando tapas na região da cabeça.

Conforme a polícia, em consulta ao sistema SIGO, foram localizadas seis ocorrências envolvendo o casal e agressões por parte de José contra a esposa. Apesar dos indícios, ele negou ter agredido a mulher e filhos.

José foi preso e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Três Lagoas, onde o registro como vias de fato com violência doméstica foi efetuado.

