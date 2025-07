Marido agride esposa após ela sentir ciúmes da vizinha em Campo Grande

Rapaz, de 23 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (2), no bairro Universitário, em Campo Grande, após agredir a própria esposa, de 24 anos, com diversos socos na cabeça.

O motivo? Segundo o boletim de ocorrência, é que ele não teria gostado que a esposa demonstrasse ciúme da vizinha, o que desencadeou uma discussão e consequentemente as agressões.

Após o fato, o suspeito chegou a fugir do local, mas com as características repassadas pela vítima para a Polícia Militar, ele foi ocalizado próximo a residência.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da mulher, onde foi constatado que existia um mandado de prisão a ser cumprido, documento expedido pela comarca de Corumbá.

A vítima apresentava lesões na mão direita, provenientes das ações de tentar se defender das agressões do marido. Ela decidiu não solicitar medida protetiva contra o indivíduo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também