Polícia

Marido ataca esposa com facadas e acaba preso em aldeia de Dourados

A vítima foi atingida com diversos golpes no braço direito, perna direita e pescoço

08 janeiro 2026 - 10h39Luiz Vinicius
Homem foi levado para a delegacia após o casoHomem foi levado para a delegacia após o caso   (Dourados News)

Homem, de 55 anos, foi preso em flagrante após esfaquear a esposa, de 65 anos, durante a noite da última terça-feira, dia 6, na Aldeia Jaguapiru, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi atingida com diversos golpes no braço direito, perna direita e pescoço. Ela foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o Hospital da Missão Caiuá.

Segundo o site Dourados News, o caso aconteceu após um desentendimento entre casal, onde o homem se apossou de uma faca e desferiu diversos golpes contra ela.

Ele foi preso em flagrante pouco tempo depois da agressão e foi conduzido até a delegacia.

O caso, inicialmente, foi registrado como lesão corporal.

