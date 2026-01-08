Marido ataca esposa com facadas e acaba preso em aldeia de Dourados

Homem, de 55 anos, foi preso em flagrante após esfaquear a esposa, de 65 anos, durante a noite da última terça-feira, dia 6, na Aldeia Jaguapiru, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
A vítima foi atingida com diversos golpes no braço direito, perna direita e pescoço. Ela foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o Hospital da Missão Caiuá.
Segundo o site Dourados News, o caso aconteceu após um desentendimento entre casal, onde o homem se apossou de uma faca e desferiu diversos golpes contra ela.
Ele foi preso em flagrante pouco tempo depois da agressão e foi conduzido até a delegacia.
O caso, inicialmente, foi registrado como lesão corporal.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
PF vai em busca de 'central falsa' que cometia fraude bancária na Capital
Interior
Mulher sofre lesão no pé após acidente entre bicicleta elétrica e carro em Maracaju
Polícia
Discussão entre motoristas termina com um baleado em Dourados
Polícia
Força Nacional aumentará efetivo na fronteira do Brasil com Venezuela
Interior
Após atacar desafeto com facão, homem é preso pela PM em distrito de Rio Brilhante
Polícia
Colisão entre dois caminhões mobiliza equipes na BR-163
Polícia
Políca Militar Ambiental aplica mais de R$ 12 milhões em multas em 2025
Polícia
Fiscalização da Polícia Rodoviária flagra carga ilegal de cigarros e agrotóxicos na MS-134
Polícia
Irmãos são presos por matar idoso carbonizado em Rio Brilhante
Polícia