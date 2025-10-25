Menu
Menu Busca sábado, 25 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Marido bate rosto da companheira na parede e é preso no Nova Lima

Ele também teria desferido outras agressões que aconteceram no meio da rua

25 outubro 2025 - 11h32Luiz Vinicius
Prisão foi realizada pela DEAMPrisão foi realizada pela DEAM   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 30 anos, foi preso em flagrante durante a madrugada deste sábado, dia 25 de outubro, após agredir a própria esposa, de 35 anos, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele também teria lançado o rosto da mulher contra a parede.

Quem denunciou o caso para a Polícia Militar foi um vizinho, que notou que a violência contra a mulher acontecia no meio da rua do bairro.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi agredida pelo companheiro e teve o rosto lançado contra a parede, apresentando lesões visíveis pelo corpo.

O suspeito havia fugido em uma motocicleta, mas enquanto os militares colhiam detalhes, ele retornou ao local, foi perseguido pelos policiais e localizado aos fundos de um terreno baldio. Detido, ele também acusou a companheira de agredi-lo.

Ambos foram levados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima foi levada ao CRS Coophavila
Polícia
Homem tem tendão da mão rompido após ser esfaqueado pelo irmão em Campo Grande
Caso aconteceu em março deste ano
Polícia
Investigado por matar homem a tiros há 7 meses é preso em Rio Brilhante
Chamas estavam bastante altas
Polícia
Dono de comércio de lubrificantes ficou sabendo de incêndio por funcionária na Capital
Caso está sendo investigado pela Polícia Civil
Polícia
Ao voltar da igreja com irmão, criança cai de bicicleta e morre em Rio Brilhante
Graciely teve o óbito declarado no hospital
Polícia
Filha encontra mãe sem vida na própria residência em Guia Lopes da Laguna
Corpo de Bombeiros chegou atender a vítima
Polícia
Mulher trans é esfaqueada em disputa por ponto na Vila Carvalho
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher é extorquida ao tentar comprar casa em Campo Grande
Policia Civil
Polícia
Mulher com suspeita de mais de 15 passagens pela polícia é presa em Três Lagoas
Ilustrativa
Polícia
Devendo R$ 440, homem é ameaçado de morte por funcionário de loja no Noroeste
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Médico é ameaçado de morte ao atender criança em posto de saúde do Nova Lima

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga