Marido bate rosto da companheira na parede e é preso no Nova Lima

Homem, de 30 anos, foi preso em flagrante durante a madrugada deste sábado, dia 25 de outubro, após agredir a própria esposa, de 35 anos, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele também teria lançado o rosto da mulher contra a parede.

Quem denunciou o caso para a Polícia Militar foi um vizinho, que notou que a violência contra a mulher acontecia no meio da rua do bairro.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi agredida pelo companheiro e teve o rosto lançado contra a parede, apresentando lesões visíveis pelo corpo.

O suspeito havia fugido em uma motocicleta, mas enquanto os militares colhiam detalhes, ele retornou ao local, foi perseguido pelos policiais e localizado aos fundos de um terreno baldio. Detido, ele também acusou a companheira de agredi-lo.

Ambos foram levados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

