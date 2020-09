Marido bêbado tenta estuprar esposa enquanto dormia

A polícia da cidade de Bandeirantes, foi chamada na noite desta terça-feira (29) depois de um homem de 57 anos agredir a sua esposa de 50 anos, após uma bebedeira. Relatos dele são de que também teria sido agredido por ela.

Segundo boletim de ocorrência polícia foi chamada depois de uma briga do casal que terminou em agressões mútuas. A mulher contou aos militares que é agredida pelo marido há pelo menos 23 anos, logo após o casamento dos dois. Ela contou que na segunda-feira (28), após o companheiro ingerir bebidas alcoólicas e agredi-la teria ido dormir.

Sendo que acordou de madrugada com o homem em cima dela tentando manter relações sexuais. No mesmo dia, ela ainda disse que o homem passou a ofendê-la dizendo que ela mantinha relações sexuais com os peões da fazenda. Já no outro dia, os dois estavam bebendo cerveja quando começaram a se agredir mutuamente.

O homem contou que foi ofendido pela esposa, que disse a ele “você é brocha não faz mais nada”, que os dois entraram em luta e que ela havia ameaçado ele de morte. O caso foi registrado na delegacia de polícia e será investigado.

