Marido é preso após agredir mulher a socos e mordidas e a ameaçar

Carlos Alexandre Soares, de 37 anos foi preso em flagrante em Amambai, na noite de domingo (16), após ameaçar e agredir a esposa. Ciom ele foi encontrado uma arma de fogo.

Conforme o boletim de o corrência, a vítima acionou a Polícia Militar após ter sido agredida e ameaçada pelo marido. Ela contou que Carlos estava bêbado e bastante alterado e começou a discutir, acusando ela de traição.

Durante a discussão o marido passou a agredi-la com socos e com mordidas no rosto, e começou a fazer ameaças de morte. Neste momento, ele teria procurado pela arma de fogo que tem na casa, quando a polícia foi chamada.

O homem acabou preso em flagrante e a arma foi localizada em um armário e apreendida. A vítima afirmou ter medo do suspeito, que já tinha feito outras ameaças anteriormente. Ele responderá pela posse irregular de arma e lesão corporal dolosa, qualificada pela violência doméstica.

