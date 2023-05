Marido é suspeito de matar a esposa a tiros em Sidrolândia

Marília Analia Haefferner Machado, de 68 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (8) após ser atingida por disparos de arma de fogo dentro de casa, na Rua Agílio dos Santos, localizada na Cohab, em Sidrolândia.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência) com suspeita de ter caído no banheiro, porém, durante o atendimento as equipes verificaram que ela tinha duas perfurações de arma de fogo e, diante dos fatos solicitou apoio da Polícia Militar.

O marido da vítima, de 76 anos, qualificado como suspeito do homicídio, contou aos policiais que trabalhava nos fundos a residência quando ouviu um barulho vindo de dentro de casa. Ao encontrar ele encontrou a esposa caída no banheiro e foi até a casa do vizinho pedir ajuda para socorrê-la.

Ao levantar a Marília com o auxílio do vizinho, viu que uma arma estava embaixo da mesma. O suspeito contou ainda a polícia que a arma é sua e possui o registro da mesma. No entanto, o idoso alega ter ficado sabendo que a esposa tinha sido atingida pelos tiros apenas no hospital.

A arma foi apreendida pela Perícia Cientifica, que trabalhou na residência para tentar identificar a possível dinâmica dos fatos que levaram Marília a morte. O idoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar maiores esclarecimentos sobre o ocorrido.

O caso foi registrado como homicídio simples e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

