Marido esfaqueia esposa no peito em briga e foge no Parque dos Novos Estados

Mulher, de 49 anos, foi vítima de uma possível tentativa de feminicídio durante a madrugada desta quarta-feira (20), após ser esfaqueada no peito pelo seu companheiro, que não teve a identificação revelada, que fugiu do local em uma motocicleta, no Parque dos Novos Estados, em Campo Grande.

Testemunhas informaram para a reportagem do JD1 Notícias que as brigas entre o casal são constantes, mas que dessa vez, a situação evoluiu para o esfaqueamento pela madrugada.

Ainda conforme apurado no local, familiares relataram que eles convivem juntos há 6 anos, mas que nesse período, sempre houve confusão entre eles. A casa, segundo testemunhas, estava cheia de sangue, pois a facada desferida pelo suspeito atingiu a região do tórax.

A vítima ainda teria ficado com uma lesão no olho em decorrência de uma agressão sofrida. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma unidade de saúde, mas logo retornou para sua residência após os curativos.

Familiares disseram que ela não queria ser socorrida para não prejudicar o companheiro. "Corte foi feio", disse uma pessoa que não quis se identificar.

No local, diversas viaturas da Polícia Militar isolaram o local do crime e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e a Polícia Científica deram prosseguimento a ocorrência.

