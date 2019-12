Marido espanca e prende esposa dentro de casa

Uma mulher, 28 anos, foi espancada e mantida em cárcere por seu marido, 28 anos, na noite deste domingo (8) no município de Paranhos, a 469 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos informaram da agressão doméstica. Os policiais foram até o local e encontraram a mulher ferida, que relatou o caso.

Segundo a vítima, o seu marido estava embriagado e começou a se socar por ciúmes de sua esposa. Com medo do que poderia fazer, a mulher pegou seu filho e tentou sair da casa, mas foi impedida pelo homem que a puxou pelo cabelo e a jogou contra a parede.

O agressor, Miguel Facio Rios Troche, começou a dar tapas no rosto da vítima, dizendo que “iria colocar uma bala” no rosto dela e iria amarrá-la em casa para não sair mais.

A esposa diz que quando Miguel bebe, ele fica agressivo e aquela não foi a primeira vez que a agrediu. Além do histórico agressivo, a mulher relatou que Troche tem uma arma de fogo na residência.

Miguel fugiu do local assim que viu os policias e ainda não foi capturado.

Por isso, prezando pela sua segurança e de seu filho e com medo de realizar suas promessas, a esposa deixou sua casa e foi morar no estado do Paraná.

O caso de violência doméstica, ameaça e cárcere privado foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos.

