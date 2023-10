Marido fica com ciúmes, dispara dentro de casa e vizinhos acionam a polícia

A A polícia militar foi acionada na residência do bairro Universitário na madrugada deste domingo (15), após denúncias de disparo de arma de fogo e gritaria.



No local, os militares foram recebidos pela dona da casa, que informou que seu marido foi quem realizou os disparos de arma de fogo no interior do imóvel, que ele havia consumido bebida alcoólica durante o dia, em uma festa que aconteceu na casa.



E a noite, o autor ficou nervoso por ciúmes e efetuous os disparos, mas a esposa nega que tenha sofrido violência.



O marido era CAC (caçador, atirador e colecionador), e que tinha armas em casa registradas.



No imóvel, três armas foram encontradas no quarto do casal, sendo duas registradas e uma ilegal. Diante disso os policiais militares realizaram varredura no quarto do filho do casal, localizando mais duas armas de fogo, ambas sem registro legal.



Ao questionar o autor dos fatos, ele confessou que realizou os dois disparos de arma de fogo com o revolver cal.38 sem registro. Que ele ainda afirmou ser CAC e ter comprado duas armas de fogo legalmente, enquanto as armas de fogo ilegais ele ganhou de herança de seu avô paterno.



O autor foi encaminhado sem lesões para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac Cepol, onde o caso foi registrado como posse irregular e porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

