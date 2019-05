Marido fica irritado e tenta atear fogo em esposa

Uma mulher de 29 anos sofreu uma tentativa de feminicidio, na madrugada desta segunda-feira (6), em Três Lagoas. O suposto autor do crime seria o marido, Antônio Carlos Ribeiro da Silva, 40 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava no bar dos amigos, quando Antônio chegou e pediu a ela para ir embora. A vítima respondeu que não iria e ficaria mais um pouco, o homem então foi embora pra casa e voltou cerca de 30 minutos depois, com um galão de gasolina.

Ao chegar no local, o suspeito disse a mulher “você tá me tirando? Vou te ensinar” e despejou sobre ela cerca de 400 ml do liquido e pegou isqueiro, que ao tentar acender, falhou. Antônio foi impedido pelo dono do bar a continuar com ação, ficando com braços imobilizados e sendo levado a força para sua residência.

A vítima acionou a Polícia Militar e relatou o ocorrido, depois entregou as roupas encharcadas de gasolina como prova da tentativa de feminicidio. Ela foi embora acompanhada pelos donos do bar e ao chegar em casa, notou que o marido havia fugido.

Policias fizeram rondas e não encontraram Antônio até o momento.

Deixe seu Comentário

Leia Também