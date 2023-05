Marido mata e enterra cachorro após expulsar esposa e filha de casa no Tijuca

Um homem, de 43 anos, foi indiciado pelo crime de maus-tratos contra animais, após matar um cachorro estrangulado e enterra-lo no quintal de casa na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande.

O caso aconteceu no dia 29 de abril, mas só foi divulgado no final da tarde desta terça-feira (2) pela Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).

A esposa e a filha, de 5 anos, foram expulsas de casa, conforme informado pela polícia. Segundo uma testemunha, o acusado chegou embriagado na sua residência e passou a colocá-las para fora.

Ainda segundo a polícia, o homem passou a agredir o cachorro de aproximadamente 7 meses, matando e enterrando no quintal da residência. A testemunha ainda afirmou que os outros dois cachorros fugiram após se sentirem assustados.

Na manhã de terça-feira, a Decat esteve no local e durante as diligências encontraram o suspeito, indiciando pelo crime de maus-tratos.

A mulher foi orientada a procurar a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para registrar a ocorrência de possível violência doméstica.

