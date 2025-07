Marido mata ex-amante da esposa a facadas em Campo Grande

Leonardo Kammer da Silva, de 35 anos, foi assassinado com golpes de faca pelo marido, identificado como André Gustavo Peres, de 29 anos, da ex-namorada, no bairro Coophavila, em Campo Grande, durante a madrugada desta segunda-feira (21).

O agressor chegou a fugir do local e se esconder atrás do sofá de uma residência, na rua Maracaibo, mas foi localizado e preso em flagrante por uma equipe do Batalhão de Choque.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que a vítima chegou a ter um relacionamento com a mulher enquanto o suspeito estava cumprindo pena em um presídio da cidade.

Porém, quando o detento conseguiu fugir do presídio, passou a conviver novamente com a companheira. Ainda no registro, o suspeito relata que houve ameaças por parte de Leonardo.

Enquanto os policiais coletavam detalhes do acusado, uma testemunha, amiga de Leonardo, passou a relatar com detalhes o caso e afirmou que antes do homicídio, o agressor teria ido até a casa da vítima e deixado um recado ao filho do rapaz, algo como "pra ele ficar esperto".

Assim que chegou em casa, Kammer tomou conhecimento da situação e buscou tirar satisfação com André. Os dois acabaram se encontrando em uma esquina, próximo à casa do autor, quando entraram em vias de fato e o suspeito sacou uma faca, desferindo os golpes contra a vítima.

O amigo da vítima ainda relatou para os policiais que André passou a faca no pescoço de Leonardo, mesmo com ele já caído no chão. A faca usada foi apreendida, mas também outra faca no carro do autor foi localizada e também apreendida.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do crime e realizaram os trabalhos de praxe. O caso foi registrado como homicídio qualificado.

