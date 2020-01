Marido mata mulher com pedrada na cabeça

Saiba Mais Polícia Homem leva pedrada na cabeça em briga por estacionamento

A corumbaense keila Varanda de Souza, 38 anos, morreu na tarde de quarta-feira (8) na Santa Casa de Campo Grande, vítima de feminicídio após levar uma pedrada na cabeça.

A irmã da vítima compareceu na Delegacia de Pronto atendimento (Depac) Centro, para fazer a ocorrência da agressão cometida pelo marido da vítima, Junior Rodrigues de Oliveira, e relatou que os dois tiveram uma briga e o cunhado, lançou uma pedra na cabeça de Keila, que acabou sofrendo um traumatismo craniano no dia 10 de novembro de 2019.

Keila ficou internada no Hospital Público de Corumbá, por aproximadamente duas semanas, sendo liberada posteriormente, contudo e depois de aproximadamente duas semanas, seu estado de saúde piorou e retornou ao Hospital de Corumbá, ficou internada por três dias, e depois foi encaminhada para o hospital da Santa Casa, em Campo Grande MS.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, Keila chegou ao hospital no dia 10 de dezembro em estado grave com registro de traumatismo craniano encefálico, evoluindo para pneumoencéfalo, ela realizou uma cirurgia pela neurocirurgia, na última sexta-feira (2) e acabou entrando em coma no domingo (5).

Ela chegou a ser levada para o CTI do hospital mas não resistiu e morreu na tarde de ontem.

