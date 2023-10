Marido 'mete' garrafada na cabeça da esposa durante briga e vai preso

Polícia Homem é atropelado e atingido com golpes de facão durante tentativa de assassinato

Quando questionada, a mulher contou que seu marido a teria agredido com uma garrafada. O homem estaria extremamente embriagado.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga de casal. Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram a vítima com sangramento na cabeça.

Uma mulher, de 26 anos, foi agredida com uma garrafada na cabeça durante uma briga com o marido, de 37 anos, na noite de quinta-feira (12), na Rua Delcino Nogueira Furtado, localizada na região central de Costa Rica.