Marido tenta matar a esposa com martelo e foge com chegada da PM

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite de quinta-feira (14), Roberto Antonio Faustino, 55 anos por violência doméstica no bairro Itapoã, em Ivinhema.

De acordo com a ocorrência, a vítima acionou a guarnição da PM relatando que o seu marido havia chegado em casa embriagado e muito nervoso, e que começou a agredi-la verbalmente e em posse de um martelo disse que iria matá-la.

De acordo com a declaração da mulher, ela implorou diversas vezes para que o marido não fizesse isso e que mesmo assim ele arremessou o martelo contra ela, que no reflexo se defendeu com as mãos que acabaram ficando lesionadas pelo choque com o ferro.

No momento em que a mulher chamou a policia militar, o homem decidiu fugir de casa. Os policiais militares orientaram e ofereceram atendimento médico, mas a vítima disse que iria no dia seguinte registrar ocorrência e procurar atendimento.

Horas depois a vítima ligou novamente no telefone de emergência relatando que o autor havia retornando para residência e que estaria com muito medo, pois ele havia a ameaçado de morte.

A equipe policial retornou ao local e conseguiu detê-lo e encaminha-lo para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

