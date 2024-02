'Marmanjos' aplicam calote em motorista de app que rodava na madrugada em Campo Grande

Na madrugada desta quarta-feira (14), um homem de 35 anos, que atuava como motorista de aplicativo, foi vítima de um golpe durante uma corrida na região do Bairro Vila Nasser, em Campo Grande.

De acordo com o relato feito à Polícia Civil, o motorista aceitou uma corrida solicitada na Vila Nasser com destino ao Bairro Portal da Lagoa. Ao chegar ao local combinado, três rapazes entraram no veículo. Durante o trajeto, um dos passageiros realizou uma transferência PIX no valor de R$ 5,00.

Ao se aproximarem do destino, os passageiros pediram para o motorista parar o veículo, alegando que buscariam o restante do dinheiro. No entanto, ao descerem do carro, correram em direção a um beco, desaparecendo e deixando o motorista no prejuízo.

O valor total da corrida era de R$ 45,00, o que gerou um prejuízo para o motorista. O caso foi registrado pela polícia como fraude. As autoridades devem investigar o ocorrido, buscando identificar os responsáveis pelo golpe.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também